Christendemocraten schorsen partij Hongaarse premier Orbán

De christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement heeft de Hongaarse partij Fidesz is per direct geschorst. Dat betekent dat de partij van de Hongaarse premier Orbán voorlopig niet aan EVP-vergaderingen kan meedoen en ook geen kandidaten voor bestuursposten mag leveren. In de tussentijd onderzoekt een commissie van prominente christendemocraten of en wanneer Fidesz weer volwaardig lid kan zijn.

Dat is de uitkomst van overleg in Brussel van de partijen in de EVP over de vraag of Fidesz lid mag blijven. Dertien nationale partijen, waaronder het CDA, wilden Fidesz eruit zetten, omdat Orbán en de Fidesz-top niet de normen en waarden uitdragen waar de EVP voor zegt te staan.

Orbán voert in eigen land een anti-Europese en harde anti-immigratiekoers. Ook holt hij volgens critici de rechtsstaat en democratie uit, snoert kritische media de mond en legt politieke tegenstanders boetes op. Ook voorzitter Juncker van de Europese Commissie heeft op een royement van Fidesz aangedrongen. Fidesz maakte Juncker tot mikpunt van spot in verkiezingscampagnes.

Maar andere nationale partijen, waaronder de belangrijke Duitse EVP-leden CDU en CSU, vonden een royement te ver gaan. Een schorsing is nu het compromis.

De commissie die moet beoordelen of Fidesz weer volwaardig lid mag worden of uit de EVP wordt gestoten, bestaat uit de voormalige EU-prominent Van Rompuy, de voormalige voorzitter van het Europees Parlement Pöttering en de voormalige Oostenrijkse bondskanselier Schüssel.