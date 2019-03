Steeds meer informatie over aanslag en verdachte, motief nog niet bekend

De dag na de aanslag in Utrecht was er vooral rouw. Op de plek waar gisteren drie mensen werden doodgeschoten is een bloemenzee ontstaan. Over het motief van hoofdverdachte Gökmen T. is nog altijd niets duidelijk. Wel is er vandaag meer bekend geworden over de slachtoffers en over het strafrechtelijke verleden van T. Een overzicht van alle gebeurtenissen op the day after.

De slachtoffers zijn een 19-jarige vrouw uit Vianen, een man van 28 uit Utrecht en een man van 49, eveneens uit Utrecht. Volgens het Openbaar Ministerie is er uit het onderzoek tot nog toe gebleken dat er geen relatie is tussen de hoofdverdachte en deze slachtoffers.

"Tot dusver wordt er ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief", zei het Openbaar Ministerie vandaag verder. Dat komt onder meer door het briefje dat in de vluchtauto is gevonden. Wat daar op staat, is nog niet bekendgemaakt. Andere motieven worden ook niet uitgesloten.

De politie kwam T. gisteren op het spoor, naar verluidt doordat hij aan het internetbankieren was. Zijn bankverkeer zou live zijn gevolgd, meldden het AD en de Telegraaf. T. zou via de mobiele telefoon van een bekende een geldbedrag hebben overgemaakt. Toen de politie die telefoon traceerde, leidde het signaal naar de woning aan de Oudenoord waar de 37-jarige hoofdverdachte werd opgepakt.

Gökmen T., de buurman met vele gezichten

Stukje bij beetje komt er ook meer informatie binnen over hoofdverdachte Gökmen T. Volgens mensen die hem kennen, heeft hij vele gezichten. Soms is hij een vrome moslim, zeggen ze, met baard en lang gewaad. Maar de meesten kennen hem vooral als alcoholdrinker en drugsgebruiker, die in de buurt waar hij woonde vaak overlast veroorzaakte. "Op het begin was hij vrij rustig, maar later gebeurden er steeds vaker rare dingen", zegt een buurtbewoonster die anoniem wil blijven.