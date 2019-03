'Gökmen T. opgespoord via internetbankieren'

Gökmen T. kon worden opgespoord, omdat hij aan het internetbankieren was. Dat melden bronnen aan het AD en De Telegraaf.

Toen T. na de aanslag in de Utrechtse tram waarbij gisteren drie doden vielen onvindbaar was, besloot de politie zijn bankverkeer live te volgen.

Volgens De Telegraaf is dat "een zeer uitzonderlijke stap, die slechts bij uitzondering wordt genomen".

Getraceerd

Na de aanslag maakte T. via de mobiele telefoon van een bekende een geldbedrag over. Toen de politie die telefoon traceerde, leidde het signaal naar de woning aan de Oudenoord waar de 37-jarige T. werd aangetroffen.

Het is onduidelijk naar wie hij het geld overmaakte of waarom. Ook is niet bekend hoe hoog het bedrag was. T. werd gisteren rond 18.00 uur aangehouden, zo'n zeven uur na de aanslag.