Gökmen T. was op vrije voeten omdat hij beterschap had beloofd

Gökmen T., die vastzit voor de aanslag in een Utrechtse tram, was gisteren op vrije voeten omdat hij voor het gerechtshof had beloofd om mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Dat deed hij in de verkrachtingszaak waarin hij was verwikkeld.

Gisteren, na T.'s arrestatie, werd al duidelijk dat hij een fors strafblad had en dat hij kort geleden nog vastzat. De rechtbank Midden-Nederland heeft daar nu een toelichting op gegeven.

Voorwaarden

Voor de verkrachting waarvoor T. in augustus 2017 werd gearresteerd, werd hij een maand later onder voorwaarden vrijgelaten. Maar omdat hij niet meewerkte aan een persoonlijkheidsonderzoek en een rapport van de reclassering, werd hij afgelopen januari opnieuw vastgezet.

Eind vorige maand verklaarde de 37-jarige T. voor het gerechtshof uitdrukkelijk dat hij nu wel zou meewerken aan onderzoeken. Daarop werd hij op 1 maart weer voorwaardelijk vrijgelaten. De inhoudelijke behandeling van de verkrachtingszaak staat gepland in juli.

Veroordelingen

De rechtbank meldt ook dat T. deze maand werd veroordeeld in twee andere zaken. Voor een winkeldiefstal kreeg hij twee weken cel waarvan de helft voorwaardelijk. Verder leverde een inbraak hem vier maanden gevangenisstraf op. Omdat hij daartegen nog hoger beroep kon instellen, zat hij niet vast.