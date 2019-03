Verkiezingscampagne wordt 'aangepast' voortgezet

De campagne voor de verkiezingen van morgen gaat door. Gisteren legden de meeste partijen hun activiteiten stil naar aanleiding van de aanslag in Utrecht.

Vertegenwoordigers van de partijen hebben vanochtend bij elkaar gezeten en daar is besloten dat de campagne wordt voortgezet. Daarbij zal wel de toon worden aangepast. Of ook het NOS-verkiezingsdebat vanavond doorgaat, is nog niet duidelijk.

De Tweede Kamer zal vanmiddag de slachtoffers van de gebeurtenissen van gisteren herdenken. PVV-leider Wilders heeft aangekondigd dat hij nog vandaag een Kamerdebat met premier Rutte en minister Grapperhaus wil over de aanslag.

De kiezers kunnen morgen naar de stembus voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen.