Jeugdtrainer en 19-jarige vrouw onder slachtoffers aanslag Utrecht

Een van de drie slachtoffers was jeugdtrainer bij de Utrechtse voetbalclub DESTO. Op de website spreekt het bestuur van vreselijk nieuws. "Hij was sinds lange tijd bij DESTO betrokken, waar hij zelf voetbalde, tenniste en daarnaast zijn beide zoons en dochter vol passie trainde", staat in de verklaring.

"Iedereen is vol ongeloof, diep geschokt. We zijn kapot van het geheel", zegt DESTO-voorzitter Frits Veldhuis tegen de NOS. Hij hoorde het nieuws rond 18.00 uur. "We hebben gelijk zijn beide teams die hij trainde ingelicht en nog wat mensen van wie wij vonden dat ze het moesten weten."

Gisteravond zijn ongeveer twintig leden naar de club gekomen en komende avond is er een besloten bijeenkomst. Veldhuis: "Hij was een enthousiaste trainer, die veel vrijwilligerswerk deed en voor zijn teams klaarstond."

Vader leerlingen gymnasium

Twee van zijn kinderen zijn leerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht. Volgens RTV Utrecht schrijft de school in een mail aan ouders dat leerlingen die daar behoefte aan hebben de gelegenheid krijgen om erover te praten. De komende dagen vervallen alle toetsen, deadlines en belangrijke opdrachten.

Ook een 19-jarige vrouw uit Vianen is overleden. Ze werkte in een snackbar in haar woonplaats. Op de ruit hing gistermiddag een briefje waarop stond dat de zaak gesloten blijft vanwege het sterfgeval.