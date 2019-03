Nieuwe wapens diereninspecteurs tegen foute hondenfokkerijen

Diereninspecteurs krijgen meer bevoegdheden om misstanden in hondenfokkerijen aan te pakken. Minister Schouten (Landbouw) heeft strenge criteria voor het fokken van alle kortsnuitige honden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kortsnuitige honden zoals pekinezen, mopshonden of Franse bulldogs zijn enorm populair in Nederland. Door het fokken op schedels met een schattig kort snuitje ontstaan bij de dieren allerlei gezondheidsproblemen. Zo hebben deze honden vaker te maken met uitpuilende ogen, ademnood, een open fontanel, continue hoofdpijn of het aanmaken van niet genoeg of juist te veel traanvocht.

Als het aan de minister ligt, mogen dierencontroleurs bij een bezoek aan een hondenfokker straks een 1000 meter-looptest afnemen bij een hond. Als het beestje te veel hijgt omdat hij niet goed adem kan halen, is dat een indicatie dat de hond niet gefokt had mogen worden. Als een hond niet voldoet aan de criteria, wordt het dier uitgesloten van de fokkerij.