Merkel draagt stokje steeds meer over aan opvolger

In Duitsland, maar ook in de rest van de Europese Unie, vraagt men zich steeds vaker af: waar is Merkel? In oktober vorig jaar kondigde ze aan dat dit haar laatste termijn als bondskanselier wordt. Twee maanden later volgde Annegret Kramp-Karrenbauer, kortweg AKK, haar al op als partijleider van de CDU. Sindsdien schuifelt Merkel geruisloos de coulissen in en laat ze het podium steeds vaker over aan haar opvolgster.

Voor reacties op binnenlandse perikelen was AKK meteen na haar aanstelling als CDU-voorzitter al de go-to person. Dat lag in de lijn der verwachting en - zo waren de analyses - het gaf Merkel de handen vrij voor internationale vraagstukken. Maar ook op het internationale toneel doet Merkel, tot verbazing van velen, nu al een stap terug. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het Duitse antwoord op Macrons appel aan Europa niet van de bondskanselier kwam maar van AKK.

Ongeïnspireerd en ondoordacht

Kramp-Karrenbauer geeft haar antwoord aan Macron in een groot artikel in Welt am Sonntag met de titel: Europa richtig machen (Europa goed aanpakken). Heel blij zal Macron met het antwoord niet zijn geweest, want naast de gebruikelijke toezegging van samenwerking op het gebied van veiligheid en migratie, kreeg hij ook te horen dat een Europees minimumloon er als het aan haar ligt niet in zit en ook de vergemeenschappelijking van schulden niet.

De boodschap, die meer gericht was aan de CDU-achterban in Duitsland dan aan Macron, luidde: ik ben zuinig op ons geld.

De reacties op het artikel waren niet bijzonder lovend; critici noemen het ongeïnspireerd en ondoordacht. Haar voorstel om een gezamenlijk EU-vliegdekschip te bouwen, wordt gezien de deplorabele staat waarin het Duitse leger verkeert, niet bijzonder serieus genomen. Waarom Merkel dit aan AKK over heeft gelaten? Om haar op internationaal gebied ervaring te geven om haar zo voor het ambt van bondskanselier klaar te stomen.

Naar de wc

Ook op andere fronten is AKK hard bezig om haar imago van mini-Merkel van zich af te schudden. Met een grap tijdens een carnavalsbal over interseksuele toiletten en softe mannen in Berlijn veroorzaakte ze ophef door heel het land.

Ook coalitiegenoot SPD noemde haar respectloos en de Groenen eisten excuses. Die kwamen er niet.