Kramp-Karrenbauer volgt Merkel op als partijleider CDU

Vooraf was al duidelijk dat de strijd tussen Merz en Kramp-Karrenbauer spannend zou worden. De twee werden beschouwd als tegenpolen van elkaar en de winnaar zou bondskanselier Merkel opvolgen als CDU-leider, die de functie achttien jaar heeft bekleed.

Een keuze voor de 63-jarige Merz werd gezien als een breuk met het beleid van Merkel. Zijn relatie met de bondskanselier is slecht en hij pleitte voor een conservatievere koers om de kiezers die zijn overgestapt naar de rechts-populistische AfD terug te winnen.

Vertrouweling van Merkel

Maar met Kramp-Karrenbauer kiest de CDU juist voor een voortzetting van de koers onder Merkel. Ze staat te boek als vertrouweling van de bondskanselier. In haar campagne voor het voorzitterschap poogde Kramp-Karrenbauer de CDU-leden te overtuigen met haar rijke ervaring in de politiek.

Als vroegere premier van de deelstaat Saarland bewees ze al eens dat ze verkiezingen kon winnen. Als secretaris-generaal van de CDU, haar huidige functie, liet ze zien dat ze kan verbinden en crises kan afwenden.

Inhoudelijk conservatiever dan Merkel

Hoewel Kramp-Karrenbauer door critici als een 'Merkel light' wordt gezien, is ze inhoudelijk op veel vlakken conservatiever dan Merkel. Ze wil bijvoorbeeld een hardere aanpak van criminele asielzoekers. Ook heeft ze zich in ethische kwesties duidelijker uitgesproken, tegen gelijkstelling van het huwelijk voor homo's bijvoorbeeld. Meer dan Merkel spreekt ze daarom de christelijke tak binnen de partij aan.

"AKK is veel moediger dan Merkel, ze durft veel meer risico te nemen", zegt journaliste Eva Quadbeck, die een boek over Kramp-Karrenbauer schreef. "Ze beweegt zich ook makkelijker onder de mensen. Met carnaval verkleedde ze zich zich als schoonmaakster, en liep met een zwabber door de menigte. Dat zou Merkel nooit doen."

Mogelijk is Kramp-Karrenbauer bij de volgende verkiezingen ook de kandidaat-bondskanselier.

Staande ovatie

Merkel kondigde in oktober haar vertrek als voorzitter aan en zei toen ook dat ze na het aflopen van haar termijn in 2021 niet meer verkiesbaar is voor het kanselierschap.

Na haar afscheidstoespraak voor de stemming op het partijcongres kreeg Merkel een staande ovatie van bijna tien minuten van haar partijgenoten. "Het was een groot genoegen. Het was een eer", zei ze.