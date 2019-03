Macron: verkiezingen gaan tussen nationalisten en pro-Europeanen

Bijna drie maanden voor de Europese verkiezingen roept president Macron de kiezers op hun stem te gebruiken om het bedreigde Europa te beschermen en te versterken. In een artikel dat vandaag in kranten in 28 landen verschijnt, waarschuwt hij tegen de nationalistische partijen die in zijn ogen niets te bieden hebben.

Macron vindt dat Europa sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo belangrijk is geweest als nu, maar tegelijkertijd in groot gevaar verkeert. Macron noemt in dit verband de brexit. Volgens hem hebben leugens en onverantwoordelijk gedrag geleid tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.

De Europese verkiezingen worden gehouden van donderdag 23 mei tot en met zondag 26 mei.

Eén asielbeleid

Macron pleit voor strikte grenscontroles en een asielbeleid dat in iedere Europese lidstaat hetzelfde is. Met een streng asielbeleid beschermt Europa volgens Macron zowel de Europese waarden als de grenzen. Bescherming van de Europese burgers en vrijheid gaan volgens Macron hand in hand.

Op veiligheidsgebied steekt Macron een hand uit naar de Britten. Hij pleit voor hogere uitgaven voor defensie en voor de instelling van een Europese veiligheidsraad, waarin ook het Verenigd Koninkrijk moet zitten.

Ook zou er een Europees agentschap ter bescherming van de democratie moeten worden opgericht, dat hackaanvallen tijdens verkiezingen voorkomt en nepnieuws aan de kaak stelt. Hij vindt ook dat politieke partijen geen buitenlands geld mogen aannemen.

De Franse president waarschuwt "dat we geen slaapwandelaars moeten zijn in een verzwakt Europa".

In de opiniepeilingen in Frankrijk wordt Macrons partij La République en Marche op de hielen gezeten door de nationaal-populistische partij van Marine Le Pen. Beide staan op zo'n 22 procent.