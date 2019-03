Politie Nicaragua grijpt hard in bij betoging tegen president Ortega

In Nicaragua heeft de politie bij een protest van tegenstanders van president Ortega zeker vijftig mensen opgepakt. De betogers wilden met een demonstratie de regering oproepen tot het vrijlaten van honderden demonstranten, die sinds vorig jaar in de gevangenis zitten.

De oppositiebeweging Alianza Cívica zegt dat de demonstranten op een hardhandige manier werden opgepakt. De beweging zegt dat de mensen illegaal worden vastgehouden door de regering en eist dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten.

Volksopstand

In het Midden-Amerikaanse land is het al bijna een jaar onrustig. In april vorig jaar begonnen in Nicaragua kleine protesten over een geplande verhoging van de pensioenpremie, maar het protest verhardde zich en liep uit op een ware volksopstand.

De Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Managua heeft bezorgd gereageerd op de politieactie van vandaag en heeft de autoriteiten in het land opgeroepen het "gebruik van buitensporig geweld" te staken. De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten heeft de regering van Ortega gevraagd om cijfers van het aantal gewonden en gearresteerden tijdens het protest.

Huisarrest

Bij de betogingen in Nicaragua zijn sinds april 2018 naar schatting 500 mensen om het leven gekomen. Zo'n 700 mensen zitten in de gevangenis, 52.000 mensen hebben Nicaragua ontvlucht.

De regering van Nicaragua zei vrijdag nog dat het 50 oppositieleden uit de gevangenis heeft vrijgelaten en onder een vorm van huisarrest heeft geplaatst.