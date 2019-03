Slachtoffers aanslagen Nieuw-Zeeland in Rotterdam herdacht

Amsterdam

Morgen is er in Amsterdam ook een bijeenkomst om stil te staan bij de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Onder meer burgemeester Femke Halsema, opperrabbijn Binyomin Jacobs en Azzedine Karrat zullen vanaf 14.00 uur spreken op de Dam.

De vredesmanifestatie is een initiatief van religieuze, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, waaronder Pax, het Humanistisch Verbond, het Centraal Joods Overleg en de Raad van Marokkaanse Moskee├źn Nederland.

"Moslim, jood, christen of andersgezinden: ieder mens van goede wil is geraakt door de verschrikkelijke beelden die ons vrijdagochtend vanuit Nieuw-Zeeland hebben bereikt", schrijven de organisaties. "Wij willen onze solidariteit betuigen met de slachtoffers en nabestaanden van de verschrikkelijke aanslagen en een krachtig signaal afgeven voor vrede en tegen terreur."