Dit zijn de slachtoffers van de aanslagen in Christchurch

Syed Jahandad Ali (34)

Zijn vrouw Amna Ali verblijft in Pakistan en sprak hem gisterochtend voor het laatst. Van een collega hoorde ze dat Syed Jahandad rond 13.00 uur vertrok van het werk om naar het vrijdaggebed in de Al Noor-moskee te gaan. Sindsdien heeft ze niets meer van hem gehoord.

Hussain Al-Umari (36)

Hij werkte in het toerisme en was onlangs zijn baan verloren. Volgens zijn ouders was hij een vaste bezoeker van het vrijdaggebed en hebben ze sindsdien geen contact meer met hem. De familie emigreerde in 1997 uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Osama Adnan (37)

Hij komt uit Egypte en is een van de vermisten. Zijn collega's doen een oproep op Twitter en hopen dat hij "snel terecht is".

Kamel Darwish (39)

Zijn broer Zuhair probeert sinds de aanslag tevergeefs informatie te krijgen over het lot van Kamel. "Ik ging naar de moskee en daar zeiden ze dat ik naar het ziekenhuis moest gaan", zegt Zuhair. "Sindsdien wachten we bij het ziekenhuis. Niemand wil ons de namen geven. We hebben geen enkele informatie. Niemand vertelt ons iets."

Haroon Mahmood (40)

Volgens een vriend is ze net gepromoveerd aan de Lincoln University in Christchurch. Ze is een van de vermisten.

Husne Ara Parvin (42)

Volgens een familielid is ze doodgeschoten toen ze haar man, die in een rolstoel zit, probeerde te redden. Mannen en vrouwen hebben een apart gedeelte in de Al Noor-moskee en toen ze schoten hoorde, is ze meteen naar haar man gegaan. Haar man Farid is door andere moskeebezoekers in veiligheid gebracht, zegt familie vanuit Bangladesh.

Mohammad Imran Kahn (47)

Hij was eigenaar van twee restaurants in Christchurch, waaronder een Indiaas grillrestaurant. Hij is waarschijnlijk overleden in de Linwood-moskee.

Amjad Hamid (57)

De Palestijnse cardioloog verhuisde 23 jaar geleden naar Nieuw-Zeeland. Volgens zijn vrouw Hanan is hij sinds gistermiddag vermist. "Het is vreselijk. We hoopten op een betere toekomst voor onszelf en onze kinderen", zegt ze.

Abdelfattah Qasem (59)

De Palestijn was de voormalige voorzitter van de Nieuw-Zeelandse moslimorganisatie. Andere moskeebezoekers zeggen dat hij na de aanslag zwaargewond in de Al Noor-moskee lag en sindsdien is hij vermist.

Linda Armstrong (65)

Ze is overleden in de armen van een vrouw die lichtgewond raakte in de Linwood-moskee, zegt een vriend tegen NZ Herald. Die omschrijft Linda als zeer behulpzaam. "Ze was altijd blij als ze iets goeds kon doen. Ze deed het graag."

Ali Elmadani (66)

De Palestijnse man is vermist sinds de aanslag.