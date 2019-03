Marokkaans-Nederlandse moskeeën over aanslag: 'Volledig van ons stuk'

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland noemt de terreuraanslag in Nieuw-Zeeland waarbij 49 mensen zijn vermoord verschrikkelijk en een daad die zijn weerga niet kent. "We zijn volledig van ons stuk", zegt Saïd Bouharrou van de raad.

"Je hoort heel veel gedesoriënteerde geluiden, reacties. Ook wel paniek her en der. Wat betekent dat nu ons, voor Nederland", zegt Bouharrou. De raad heeft moskeebesturen gevraagd om in het middaggebed aandacht te vragen voor de slachtoffers en nabestaanden.

Veiligheid moskeeën

Daarnaast geeft de raad moskeeën mee om daar waar nodig naar de veiligheid te kijken. "We adviseren ze om in ieder geval de handreiking 'Veiligheid Moskeeën' uit de kast te halen", zegt Bouharrou. De handreiking bevat aanbevelingen voor moskeeën, gemeenten en politie over de omgang met concrete spanningen en incidenten gericht tegen moskeeën.

Volgens Bouharrou schort het vooral bij de kleinere moskeeën nog wel eens aan veiligheidsmaatregelen en laat ook de bewustwording te wensen over.

Minister Grapperhaus heeft laten weten dat hij niet met extra beveiligingsmaatregelen komt naar aanleiding van de dubbele aanslag in Christchurch. In Frankrijk en Londen gebeurt dat wel: daar zal de politie intensiever patrouilleren bij moskeeën.