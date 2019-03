Twee topmensen Facebook stappen op, week na aankondiging nieuwe koers

Twee topfunctionarissen van Facebook stappen op. Het gaat om productdirecteur Chris Cox en Chris Daniels, de directeur van WhatsApp. Het vertrek komt een week na de aankondiging van een nieuwe koers van het Amerikaanse bedrijf.

Cox was verantwoordelijk voor alle mobiele apps van Facebook, waaronder ook die van WhatsApp en Instagram. Hij kwam 13 jaar geleden bij het bedrijf werken en hielp met het ontwikkelen van de Facebook-tijdlijn. Hij wordt volgens Amerikaanse media gezien als de nummer drie van het bedrijf, na topman Mark Zuckerberg en topvrouw Sheryl Sandberg.

In een verklaring zegt hij dat hij plaatsmaakt voor nieuwe mensen die de transitie van Facebook vorm moeten geven. Vorige week kondigde Zuckerberg aan dat het bedrijf zich veel meer gaat richten op de privacy van zijn gebruikers. Zo worden alle chatdiensten van Facebook de komende jaren voorzien van versleuteling.

Groot project

"We gaan een nieuwe richting op met onze producten", schrijft Cox in een verklaring. "Het is een productvisie aangepast op wat speelt in deze tijd. Een modern communicatieplatform dat een balans heeft tussen veiligheid, beveiliging en privacy. Dit wordt een groot project en we hebben leiders nodig die enthousiast worden van deze nieuwe richting."

Mark Zuckerberg schrijft in een verklaring op Facebook dat Cox al een aantal jaar geleden overwoog te vertrekken, maar dat hij in 2016 besloot te blijven. In die periode lag Facebook zwaar onder vuur vanwege de verspreiding van desinformatie en Russische trollen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Hij zegt Cox en Daniels dankbaar te zijn voor het werk dat ze hebben geleverd. Het is niet duidelijk wat de twee in de toekomst gaan doen. Cox wordt vooralsnog niet door het techbedrijf vervangen.