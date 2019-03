OM eist tien jaar cel voor dood die leek op zelfmoord

Het Openbaar Ministerie eist tien jaar cel tegen de 60-jarige Linda H. Volgens de officier van justitie heeft ze met een euthanasiemiddel haar eigen dochter om het leven gebracht. Ook de stiefvader van de dochter, Leo den H., moet wat het OM betreft tien jaar naar de gevangenis.

De 29-jarige Joëlle overleed in 2012. In eerste instantie werd gedacht dat ze zelfmoord had gepleegd, maar het coldcaseteam van de politie spreekt na onderzoek van moord.

Joëlle zou om het leven zijn gebracht door het opzettelijk toedienen van een euthanasiemiddel, dat in haar lichaam werd gevonden. Haar stiefvader zou dat middel in China hebben besteld. Volgens de officier van justitie hield Den H. Joëlle vast en diende haar moeder het middel toe.

Ontkennen

De twee hielden vandaag in de rechtszaal vol niets te maken te hebben met de dood van Joëlle. Volgens stiefvader Den H. ging Joëlle de laatste twee jaar voor haar dood snel achteruit. Ze zat in een rolstoel en had het ook psychisch gezien zwaar. "Ze was op", zei hij tijdens de zitting.

Volgens hem gaf Joëlle meerdere keren aan dat ze niet meer verder wilde leven.

Opnieuw onderzocht

De dood van de vrouw werd opnieuw onderzocht toen een andere dochter in 2016 zelfmoord pleegde. Zij was cliënt bij het christelijke zorgcentrum Jedidja in Meerkerk in Zuid-Holland, waar Linda H. werkte.

De 77-jarige directeur van het therapeutisch centrum werd vorig jaar veroordeeld tot anderhalf jaar cel vanwege jarenlang misbruik van de andere dochter. Hij wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de moorden.