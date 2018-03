Celstraf voor evangelist zorgboerderij Meerkerk die patiënte misbruikte

De eigenaar van een voormalige christelijke zorgboerderij in het Zuid-Hollandse Meerkerk is veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, vanwege het jarenlange misbruik van een patiënte. Dat is hetzelfde als werd geëist door het OM.

Aaldert van E. misbruikte zijn patiënte Thirza in de periode tussen 2011 en 2015. Ze kampte al vijftien jaar met stoornissen en angsten en kwam later, op 29-jarige leeftijd, om het leven. Lang werd gedacht aan zelfmoord, maar justitie denkt nu dat ze is vermoord. Overigens wordt Van E. daar niet van verdacht.

Van E. ontkende twee weken geleden in de rechtszaal dat hij een seksuele relatie had met haar. Hij zei dat hij een relatie had zoals een grootvader die met zijn kleindochter heeft. Seksueel getinte gesprekken die hij via Skype met haar voerde, deed hij af als grapjes. De rechter geloofde dat niet en zei dat de chatsessies wel degelijk over seks gingen.

Volgens de rechter heeft Van E. misbruik gemaakt van zijn positie als behandelaar en was Thirza in de veronderstelling dat ze hem kwijt zou raken als ze niet deed wat hij wilde.

Rol van haar moeder

Thirza's moeder, Linda den H. werkte ook bij de zorgboerderij Jedidja van Aaldert van E. Ook zij had seksueel getinte chatgesprekken met Aaldert van E. Volgens de officier van Justitie verklaarde zij eerder dat Van E. een trio wilde met haar en haar dochter, maar de evangelist ontkende dat.

Linda den H. wordt samen met haar man verdacht van de moord op haar andere dochter (en zus van Thirza) Joëlle, die in 2012 stierf, ook op 29-jarige leeftijd. Inmiddels denkt het OM dat dood van Thirza ook geen zelfmoord is, en heeft het moordonderzoek heropend.

Meerdere aangiftes

De 77-jarige evangelist zou naast Thirza ook verschillende andere slachtoffers hebben gemaakt. In 2002 deden verschillende werknemers van zorgcentrum Jedidja aangifte tegen hem. Ze beweerden tien jaar lang door hem te zijn misbruikt. Wegens gebrek aan bewijs werd hij steeds vrijgesproken.

In 2016 werd hij wel veroordeeld, tot twee jaar celstraf voor het plegen van ontucht met vier patiëntes. Zelf zei hij dat de seks onderdeel was van de therapie die ze volgden. Die straf heeft hij uitgezeten, maar het OM ging in hoger beroep. Dat beroep loopt nog.