Texaanse Democraat Beto O'Rourke presidentskandidaat VS

De Democraat Beto O'Rourke heeft zich kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De 46-jarige Texaan kreeg bekendheid toen hij vorig jaar bij de Senaatsverkiezingen bijna zijn tegenstander Ted Cruz versloeg in het Republikeinse bolwerk Texas.

O'Rourke zal zijn kandidatuur officieel bekendmaken via een filmpje op sociale media, later vandaag.

In een sms'je aan de Texaanse tv-zender KTSM, die het nieuws naar buiten bracht, zegt O'Rourke dat hij trots is op wat zijn woonplaats El Paso doet en vertegenwoordigt. "Dat is een belangrijke reden waarom ik me kandidaat stel. Deze stad is het beste voorbeeld van een land op zijn best."

Landelijke populariteit

O'Rourke hoopt in zijn race naar het Witte Huis voordeel te hebben van de populariteit die hij vorig jaar verwierf bij de Senaatsverkiezingen. Als underdog daagde hij de gevestigde Republikein Ted Cruz uit en verloor met een miniem verschil. Hij slaagde erin in korte tijd grote bekendheid en veel steun te krijgen, ook financieel.

De media sloegen op hem aan, op zoek naar een fris gezicht in de Amerikaanse politiek. Hij zorgde ervoor dat hij ook na de Senaatsverkiezingen in beeld bleef, door geregeld bijeenkomsten te houden met kiezers en een interview bij Oprah Winfrey.

Angst voor immigranten onterecht

Toen president Trump in El Paso was om te spreken over de muur op de Mexicaanse grens, zette hij O'Rourke weg als een nitwit. O'Rourke op zijn beurt beschuldigde Trump ervan onterecht angst te zaaien voor immigranten.

Er zijn nu 14 Democratische kandidaten die onderling moeten uitmaken wie het straks tegen de Republikeinse kandidaat, hoogstwaarschijnlijk Trump, opneemt. Nog voor O'Rourkes kandidatuur bekend werd, kwam zijn naam al voor in opiniepeilingen. Hij gooit hoge ogen achter voormalig vice-president Joe Biden en senator Bernie Sanders. Biden heeft zich nog niet uitgesproken over zijn kandidatuur, Sanders kondigde vorige maand aan dat hij beschikbaar is.