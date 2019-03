Jongeren in debat met politici: 'Ik had eerlijk gezegd geen idee wat ze deden'

"Ik ben nu iets meer geïnteresseerd in de verkiezingen. Van 0, nu naar iets meer dan 0", lacht een jongen na een debat tussen regionale lijsttrekkers en jongeren in het provinciehuis in Gelderland. Het is bedoeld om ze bewuster te maken van de politiek.

Dat lijkt desalniettemin gelukt, want de jongeren moesten zich voor het debat voorbereiden en zich daardoor verdiepen in de verkiezingen van volgende week woensdag. Dat was nog niet zo makkelijk, valt op te maken aan hun reacties. "Ik vind het moeilijk, maar de verkiezingen zijn toch belangrijker dan gedacht." En: "Zij gaan de Eerste Kamer kiezen, toch?" Of het oprechte antwoord: "Ik had heel eerlijk gezegd geen idee wat ze deden."

Veel jongeren hebben dan ook nog geen idee op welke partij ze gaan stemmen. Speciaal voor hen heeft het instituut Prodemos in Gelderland een stemwijzer ontwikkeld. Het is vooralsnog een pilot. De belangrijkste verschillen met de versie voor volwassenen: je kan vier thema's uitkiezen en er staan filmpjes met uitleg bij de stellingen.

Snel en hip

Nadja van Kessel van Prodemos zegt dat jongerenstemwijzer Young Voice hard nodig was. "We hebben echt ontdekt dat zij een andere tool nodig hadden. Dat we iets moesten bedenken wat de verkiezingen voor hen aantrekkelijk maakt. De normale stemwijzer is niet snel, hip en toegankelijk genoeg."

De bedoeling is dat jongeren beseffen dat de verkiezingen ook over hun levens gaan. "Een stelling in zo'n stemwijzer is maar één zin, maar daar zit een heel verhaal achter."

Voorlopig is de proef alleen voor Gelderland, maar Van Kessel zegt dat er ook voor de Europese Parlementsverkiezingen in mei een jongerenversie komt. En de organisatie zegt er veel te van leren. "Ja, het wordt zo niet alleen toegankelijker voor jongeren, maar uiteindelijk eigenlijk voor iedereen."

En welke thema's vinden de jongeren het belangrijkst? "Klimaat is voor mij een heel belangrijk punt, ook bij de provinciale verkiezingen, het milieu om ons heen", vertelt iemand aan verslaggever Martijn van der Zande. Een ander vult aan: "Dat is zeker een belangrijk thema. Alles wat we kunnen doen, moeten we doen."