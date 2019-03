Ex-campagneleider Trump moet langer de cel in

Paul Manafort, oud-campagneleider van president Trump, is veroordeeld tot ruim zes jaar celstraf. Hij is schuldig bevonden aan onder meer samenzwering tegen de Verenigde Staten, het beïnvloeden van getuigen en zich niet laten registreren als buitenlands adviseur voor de toenmalige pro-Russische regering van Oekraïne.

Manafort mag een deel van zijn straf gelijktijdig uitzitten met de straf die hij vorige week al kreeg opgelegd in een andere zaak. Toen werd hij schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Daarvoor kreeg hij vier jaar gevangenisstraf.

Voor beide zaken gaat hij al met al 7,5 jaar de cel in. De 69-jarige Manafort betuigde vandaag spijt over zijn daden, in tegenstelling tot vorige week. Hij kwam in een rolstoel de rechtszaal binnen vanwege zijn jicht en vroeg de rechter om vergeving. Hij zei dat de strafzaken "al alles van hem hadden afgenomen", zijn bezittingen, geld, levensverzekering en het vermogen van zijn kinderen en kleinkinderen.

Rusland-onderzoek

Beide strafzaken komen voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Mueller, die moet vaststellen of Rusland zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. In dat jaar werkte Manafort vijf maanden voor het campagneteam van Trump, waarvan drie maanden als leider van het team.

Mueller rondt naar verwachting binnenkort zijn onderzoek af en komt dan met een definitief rapport.