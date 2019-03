Voormalig campagnemanager van president Trump krijgt vier jaar cel

Voormalig campagnemanager van president Trump Paul Manafort moet bijna vier jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden aan bank- en belastingfraude. Verder moet hij een boete van bijna 45.000 euro betalen. Manafort was in augustus al schuldig bevonden door een rechtbankjury.

De 69-jarige Manafort werkte als lobbyist en adviseur voor pro-Russische partijen in Oekraïne, zoals oud-president Janoekovitsj. Daarmee verdiende hij miljoenen en dat geld sluisde hij weg naar buitenlandse bankrekeningen, waarmee hij dus belasting ontdook in de VS. Verder misleidde hij banken om leningen te krijgen. Van het geld leidde hij een luxeleven.

Voor dergelijke vergrijpen hing hem tussen de 19 en 24 jaar de gevangenis boven het hoofd, maar zo ver is de rechter dus niet gegaan. Wel moet Manafort ruim 21 miljoen euro terugbetalen van het geld dat hij heeft weggesluisd.

In 2016 gaf Manafort enkele maanden leiding aan de campagne van Trump, maar daar heeft deze rechtszaak niets mee te maken. Zijn veroordeling komt wel voort uit het onderzoek van speciaal aanklager Mueller, die zich concentreert op mogelijke Russische beïnvloeding van de verkiezingen in dat jaar.