Extra surveillance bij huis bedreigd gezin Urk

Het Marokkaans-Nederlandse gezin dat maandagavond op Urk werd belaagd door een groep jongeren heeft van de politie een speciaal nummer gekregen dat ze kunnen bellen als ze zich bedreigd voelen. Ook wordt er door de politie extra gesurveilleerd bij hun huis.

Maandagavond braken op Urk rellen uit na een ruzie in een Urker WhatsAppgroep tussen de 18-jarige Soufyan en een andere jongen van 17. Soufyan zou de moeder en de vriendin van de ander hebben beledigd. Zaterdag bood hij daarvoor zijn excuses aan en leek de ruzie te zijn bijgelegd.

Oude aangifte

In die grote appgroep zit ook een jongen van rond de 20 jaar die Soufyan twee jaar geleden heeft mishandeld op de visserijschool. Soufyan heeft daar toen aangifte gedaan, maar daar is volgens zijn familie nooit iets mee gebeurd. Soufyan is daarna naar een andere school gegaan, in Emmeloord.

Volgens Soufyan koestert de jongen nog steeds wrok tegen hem en zijn moeder vanwege de aangifte en weet hij na zaterdag kennelijk niet dat de onenigheid is uitgepraat. Maandag trommelt hij vrienden op en gaat met een groep jongeren dreigend naar het huis van Soufyan. Deze jongen en een vriend dringen het huis van de familie binnen.

Oploop

Er ontstaat een oploop bij het huis. Er sluiten zich veel nieuwsgierigen zich bij de groep aan, ook volwassenen. Het is een groep van 100 tot 200 man en het gezin ervaart het als zeer bedreigend. Volgens de 38-jarige moeder worden er racistische leuzen geroepen.

De politie is dan al aanwezig, maar doet nog niets. Volgens Soufyan opent zijn moeder de deur om te vragen wat er aan de hand is. Ze wordt door de jongen tegen wie aangifte is gedaan geslagen en twee keer op de grond geduwd en verliest het bewustzijn.

Crowdfunding

Het gezin, dat verder bestaat uit de 49-jarige vader en vijf kinderen tussen de 3 en 19 jaar, voelt zich na het incident zeer onveilig. "Iedereen slaapt slecht", zegt de moeder. De kinderen zijn bang, ze gaan niet meer naar school omdat ze het huis niet uit durven.

Ook de vader, die al 30 jaar op Urk woont en visser is, gaat niet meer naar zijn werk omdat hij zijn gezin niet alleen wil laten. Zijn vrouw was alleen met de kinderen toen ze werd aangevallen. Hij voelt zich schuldig dat hij op zee was en er niet voor zijn gezin was.

Circa 50 bezorgde buurtbewoners zijn een crowdfundingcampagne gestart voor het gezin. "Wij verafschuwen deze daad en leven intens met het gezin mee", schrijven ze op de site van Getfunded. Inmiddels is er ruim 2500 euro opgehaald. Ook komen er veel steunbetuigingen binnen bij het gezin.

Uitgaansavond

Ook de burgemeester van Urk is bezorgd over de gebeurtenissen. Pieter van Maaren is vooral geschrokken van de jonge leeftijd, 14 jaar, van een van de verdachten die is opgepakt.