Fox-anchors jagen adverteerders weg met uitspraken over vrouwen en moslims

Carlson duidt het naar buiten brengen van de fragmenten als een poging om hem het zwijgen op te leggen. "Dit is een van weinige plekken in de VS waar onafhankelijke geluiden nog zijn toegestaan. Een paar uurtjes in een zee van tv-programma's. Maar voor links is het onacceptabel, zij willen totale conformiteit. Sinds onze eerste uitzending proberen ze ons het zwijgen op te leggen."

De presentator maakt in de zeven minuten durende video geen excuses voor zijn opmerkingen over vrouwen. "En dat hoeft hij ook niet", zegt Amerikadeskundige Kirsten Verdel. "Want zijn fans blijven hem toch wel steunen. Zo werkt dat tegenwoordig: als je achterban vindt dat je gelijk hebt, dan is het goed. Het doet er niet toe of je echt gelijk hebt."