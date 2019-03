Rookverbod geldt ook voor universiteitsterreinen

Vanaf 1 augustus volgend jaar mag er nergens meer worden gerookt op terreinen van onderwijsinstellingen. Het rookverbod geldt voor de pleinen van basisscholen tot en met de terreinen van universiteiten, heeft staatssecretaris Blokhuis bekendgemaakt.

Dat er een verbod zou komen, was al verschillende keren aangekondigd en afgesproken, onder meer in de Tabakswet en in het preventieakkoord, maar wanneer het precies zou ingaan, en wat er precies onder valt, was nog niet helemaal duidelijk.

Cijfers teleurstellend

Het onderwijs heeft de afgelopen jaren vrijwillig al veel stappen gezet om rookvrij te worden, maar Blokhuis vindt de recente cijfers teleurstellend. Zo had eind vorig jaar 1 op de 5 basisscholen nog geen rookvrij schoolplein en in het middelbaar beroepsonderwijs mocht op 6 van de 7 schoolpleinen nog worden gerookt.

De staatssecretaris vindt dat er nog een wereld te winnen is; daarom stelt hij nu een duidelijke deadline: 1 augustus 2020.

Blokhuis hoopt dat onderwijsinstellingen de rookverboden nog voor die tijd zelf hebben geregeld, maar vanaf 1 augustus volgend jaar gaat de NVWA toezien op de handhaving.