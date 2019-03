Meer leveringsproblemen met medicijnen

Het aantal meldingen over leveringsproblemen van medicijnen is fors gestegen. In een jaar tijd is het aantal meer dan verdubbeld, van 536 in 2017 naar 1390 vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarrapportage 2018 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten, waarin medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) samenwerken.

De instanties wijten de stijging niet alleen aan toenemende medicijntekorten, maar zien ook dat bedrijven beter bekend zijn met het meldpunt.

Alternatief medicijn

Een leveringsprobleem hoeft niet te betekenen dat er een tekort is of zal ontstaan. In veel gevallen is er een alternatief beschikbaar, bijvoorbeeld een vergelijkbaar medicijn van een andere fabrikant.

Het overstappen naar een geneesmiddel van een ander merk kan wel vervelende bijwerkingen opleveren, ook al is de werkzame stof hetzelfde. Toen er vorig jaar een groot tekort was aan de anticonceptiepil die het meest wordt gebruikt in Nederland, moesten veel vrouwen noodgedwongen een andere pil slikken. Dat leidde bij sommigen tot problemen als misselijkheid, hoofdpijn of bloedingen.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe het kan dat sommige medicijnen niet op voorraad zijn bij je apotheek: