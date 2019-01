Minister Bruins wil medicijnenvoorraad van vier maanden verplichten

Doorgeschoten

De Tweede Kamer wil dat de minister streng optreedt. De VVD pleit voor grotere voorraden, zowel bij apotheken als bij de groothandels. VVD-Kamerlid Rutte noemt het medicijnentekort een hardnekkig probleem. "Maar het is ook een internationaal probleem. Je moet ook kijken hoe je dit internationaal kan aanpakken."

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet vindt ook dat fabrikanten voldoende voorraad moeten hebben, "ook als dit extra geld kost". De vraag is of het prijsbeleid niet is doorgeschoten, zegt Ellemeet. "Sommige geneesmiddelen zijn zo goedkoop geworden dat wij qua inkoop achteraan in de rij aansluiten als er een tekort is."

De inspectie moet strenger zijn, vindt CDA-Kamerlid Van den Berg. "Forse boetes voor fabrikanten en groothandels als zij niet leveren en maak voorraden transparant", stelt ze voor.