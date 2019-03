Noorse defensie betaalt flinke compensatie voor lawaai F-35

Noorwegen kocht 52 straaljagers van het type F-35. In 2012 werd besloten om veertig van deze nieuwe straaljagers op de vliegbasis in de gemeente Ørland in Midden-Noorwegen te plaatsen. Het betekende groot feest in Ørland, een afgelegen gemeente met 5500 inwoners. "Daar hadden we lang voor gelobbyd: het was de hoofdprijs", vertelt Hans Kristian Norset, destijds tweede burgemeester.

Maar toen de eerste straaljagers in 2017 aankwamen, brak de hel los. "Het was alsof mensen zich toen pas realiseerden hoe veel lawaai deze straaljagers maken. Vanaf dat moment gaat het hier alleen nog maar over de geluidsoverlast", vertelt Norset, die de bewoners ging vertegenwoordigen en nu voorzitter van de 'geluidsoverlastgroep' is.