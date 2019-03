Drie dagen na Michael Jacksondocu is het nog druk bij MIND Korrelatie

Drie dagen na de veelbesproken uitzending van de documentaire Leaving Neverland komen nog veel telefoontjes en e-mails binnen bij MIND Korrelatie in Amersfoort. Tientallen mensen die zelf in het verleden misbruikt zijn zoeken hulp na het zien van de documentaire over vermeend seksueel misbruik van twee jongens door Michael Jackson.

Vrijdag zaten vier uur lang gemiddeld ruim 600.000 kijkers aan de buis gekluisterd voor de uitzending over het mogelijk seksueel kindermisbruik op Neverland, de beroemde ranch van de King of Pop in Californië.

Tijdens de uitzending werd verschillende keren verwezen naar de hulporganisatie MIND Korrelatie, die anonieme, professionele psychische hulp biedt. Dat leverde tijdens de uitzending al veel reacties op, en ook vandaag stond de telefoon dus niet stil.

Voor en tegen

In de documentaire staat het verhaal van Wade Robson en James Safechuck centraal. De mannen zeggen als kind misbruikt te zijn door Michael Jackson. Tot in detail vertellen ze hoe dat gebeurde.

De documentaire viel slecht bij de nabestaanden van Jackson. Ze zijn woedend en noemen het karaktermoord. Daarbij komt ook als kritiek het niet kunnen plegen van wederhoor, aangezien Jackson in 2009 overleed. Tientallen Jackson-fans demonstreerden bij het VPRO-gebouw in Hilversum.

De documentaire wordt woensdagavond (deel 1) en donderdagavond (deel 2) herhaald op NPO 3. Op die avonden is MIND Korrelatie niet de bereiken: de VPRO zal verwijzen naar de reguliere openingstijden, doordeweeks van 09.00 tot 18.00 uur.