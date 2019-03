MJinnocent: docu Jackson houdt gemoederen bezig voor uitzending

Intussen worstelen veel media met de documentaire. Omdat de waarheid niet meer te achterhalen is, onthouden ze zich van een inhoudelijk oordeel. Toch willen media de reacties, die de bediscussieerde film uitlokt, niet negeren.

Boycot media

Zo besloot regionale omroep NH Radio dinsdag om tijdelijk geen nummers van de popster te draaien nu hij zo negatief in het nieuws is. De zender wil wegblijven van de inhoudelijke discussie, maar schrapt Jackson toch uit de programmering. "Ik denk dat luisteraars dan vooral bezig zijn met wat over Jackson in het nieuws wordt gezegd. Omdat ik dat niet wil voeden, nemen we preventief deze stap", zegt stationmanager Arjan Snijders.

Ook in Canada stopten drie grote radiostations met het draaien van nummers van de King of Pop. "Wij reageren op de commentaren van luisteraars", gaven de zenders als reden. Bij de Vlaamse publieke omroep VRT is besloten de controverse juist te benoemen, door er iedere keer dat Jackson wordt gedraaid een "passende context" bij te geven .

Een nadrukkelijk standpunt werd ook ingenomen door de makers van tv-serie The Simpsons. Zij hebben ervoor gekozen om een bekende aflevering, waarvoor Jackson een stem had ingesproken, niet meer uit te zenden. De aflevering, Stark Raving Dad, stamt uit 1991, maar werd eind december nog in Nederland uitgezonden. Jackson maakte pas jaren na de eerste uitzending bekend dat hij de stem van Leon Kompowsky had ingesproken. Het personage is een psychiatrische patiënt die zegt dat hij de popster is.