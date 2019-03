Ruim 150 vluchten geschrapt op Schiphol door harde wind

Op luchthaven Schiphol zijn 154 vluchten geschrapt vanwege de harde wind. Het gaat om 78 aankomende en 76 vertrekkende vluchten, met name van en naar bestemmingen binnen Europa. Daarnaast gebruikt Schiphol maar één baan om te starten en één om te landen.

De meeste vluchten zijn van KLM. Dat voor Europese bestemmingen is gekozen komt omdat er naar veel Europese steden meer vluchten op een dag zijn. Omboeken is dan makkelijker dan bij intercontinentale vluchten, die vaak maar een keer per dag gaan of nog minder vaak.

De maatregelen hebben vertragingen tot gevolg die kunnen oplopen tot een uur. Schiphol verwacht dat dat nog zeker tot het einde van de middag het geval zal zijn.

Vanwege de harde wind gaat de stormvloedkering van Ramspol vanmiddag dicht. Het scheepvaartverkeer is nu al gestremd, schrijft Omroep Flevoland.

De balgstuw wordt opgeblazen bij langdurige en krachtige wind. Hij moet het gebied langs het Zwarte Meer beschermen tegen opstuwend water uit het Ketelmeer.