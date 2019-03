Code oranje vanwege zware windstoten, City Pier City Loop afgelast

Ook gisteren kreeg Nederland te maken met zware windstoten. Daarbij vielen zeker twee gewonden: een man werd in Rotterdam geraakt door een losgeraakte balk en in Eindhoven raakte een fietser gewond doordat hij onder een omvallende boom terechtkwam. In het hele land kwamen meldingen van stormschade binnen.

City Pier City Loop afgelast

Vanwege het onstuimige weer is onder meer de City Pier City Loop tussen Den Haag en Scheveningen afgelast. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden om de 41.000 lopers onder deze omstandigheden te laten lopen. Ook de lage gevoelstemperatuur is meegenomen in de beslissing om de loop niet door te laten gaan.

Vandaag zou de 45ste editie van de loop worden gehouden.