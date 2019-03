City Pier City Loop afgelast vanwege onstuimig weer

runner.sebas NN CPC Loop Den Haag

AFGELAST 😢😭 . Vandaag zou ik eigenlijk de CPC Loop in Den Haag lopen, maar wegens de weersomstandigheden is deze AFGELAST. 😭 . Voor mij wel extra zuur want ik had mij voor 3 afstanden ingeschreven, 😥 en je krijgt er geen rooie cent van terug 😪 . Het is echt ontzettend jammer, maar wel fijn dat ze het (ruim) op tijd laten weten 👍🏻