600.000 kijkers voor Leaving Neverland, wisselende reacties

Bicanic zegt dat soms pas later voor mensen duidelijk wordt dat er sprake was van misbruik. "Ik kan me heel goed voorstellen dat kijkers denken: hè, eerst zeiden ze dat Jackson niets had gedaan, later wel. Hoe kan dat nou? Maar beide mannen zijn vader geworden. En dat zie je vaker: wanneer slachtoffers ouder worden, vader worden en zien hoe onschuldig een kind is. Dan krijgen eerdere gebeurtenissen een nieuwe lading, een nieuwe emotie. Het is helemaal niet ongewoon dat zulke reacties later komen."