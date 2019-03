Zestien aanklachten tegen acteur Jussie Smollett

De Amerikaanse acteur Jussie Smollett, die wordt verdacht van het in scène zetten van een racistische, homofobe aanval op hem, is aangeklaagd voor zestien misdrijven. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten.

Smollett, bekend van de serie Empire, stapte eind januari naar de politie met het verhaal dat hij 's nachts in Chicago ernstig was mishandeld. De twee daders zouden bovendien leuzen hebben geschreeuwd die racistisch en anti-homo zijn.

Een paar weken later werd de 36-jarige acteur zelf opgepakt in verband met de zaak. De politie vermoedde dat hij de twee mannen had betaald om hem aan te vallen, in de hoop dat de ophef goed zou uitpakken voor zijn carrière.

Borgtocht

Smollett spreekt de beschuldigingen tegen. Hij is inmiddels vrij op borgtocht, maar moet zich volgende week donderdag melden in de rechtbank.

De aanklachten tegen hem betreffen de twee keer dat hij valse verklaringen zou hebben afgelegd tegen de politie. Volgens de Amerikaanse zender CBS zijn er meerdere aanklachten omdat hij in de overtuiging van de aanklagers ook over meerdere zaken leugens heeft verteld. De maximumstraf die Smollett riskeert, is drie jaar cel.