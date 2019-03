Ruzie binnen Italiaanse regering over hogesnelheidslijn duurt voort

Er is nog geen oplossing voor de ruzie binnen de Italiaanse coalitie over een nog aan te leggen hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon. Een crisisoverleg van vijf uur tussen de leiders van de twee regeringspartijen, samen met premier Conte, heeft niets opgeleverd.

Binnen de Italiaanse regering is al langer onenigheid over de zogenoemde Treno Alta Velocità (TAV) tussen Frankrijk en Italië. Regeringspartij Lega is fel voorstander van de lijn, die 270 kilometer moet worden met in het midden een tunnel door de Alpen van bijna zestig kilometer lang.

De EU heeft toegezegd 40 procent van de kosten van het miljardenproject te betalen. De rest van het bedrag komt voor rekening van Frankrijk (25 procent) en Italië (35 procent).

'Zien wel wie standvastigste is'

In een tv-interview liet Lega-partijleider en minister van Binnenlandse Zaken Salvini weten dat hij niet van plan is ook maar iets van zijn standpunt over de spoorlijn te wijzigen. "We zien wel wie de standvastigste is. Ik ben gewend om tot het einde te gaan", zo waarschuwde Salvini.

Coalitiepartner Vijfsterrenbeweging is tegen en vindt dat het geld voor de lijn beter in het opkalefateren van bestaande infrastructuur gestoken kan worden.

Vijfsterrenbeweging-leider Luigi di Maio voelde zich na de uitspraken van Salvini genoodzaakt een verklaring uit te brengen. Hij noemt het gedrag van Salvini "onverantwoord".

Lega populairder dan ooit

Premier Conte, die net als Di Maio zijn twijfels heeft bij de aanleg van de lijn, benadrukte dat zijn kabinet door de patstelling niet in gevaar is, maar daar denken Italiaanse media anders over. Volgens hen staat de regering op de rand van een kabinetscrisis.

Vooral de Vijfsterrenbeweging zal de val van de regering willen voorkomen. De beweging verliest in de peilingen en bij regionale verkiezingen steeds meer aanhang. Lega, en in het bijzonder Salvini, is juist populairder dan ooit.