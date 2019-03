Kamer mort over schimmigheid rond extra kosten Binnenhof-renovatie

De Kamerleden, die moeten controleren of de renovatie wel goed gaat, worden steeds ongeruster over het project. Hun bezorgdheid wordt gevoed door nieuwsberichten over extra kosten, bijvoorbeeld voor aanvullend schilderwerk, nieuw tapijt en de verhuizing van het kinderdagverblijf van het parlement. Het Algemeen Dagblad schrijft dat het gaat om zo'n 72 miljoen euro. Ook is een van de architecten onlangs gestopt met haar werk, omdat haar ideeën de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer te ver gingen.

Vloerbedekking

Van de informatie die staatssecretaris Knops geeft, worden de Kamerleden niet wijzer. "Het enige getal dat ik in uw brieven vind, is een bedrag van 475 miljoen euro", zei VVD-Kamerlid Middendorp tijdens het debat over de renovatie. "Hoe zit dat met die berichten over duurdere vloerbedekking? Dit staat wel heel raar tegenover de hardwerkende Nederlander."

"Hoe kunnen we dit project nu controleren als we niet goed voorgelicht worden?" vraagt Kamerlid Beckerman van de SP zich af. "Wij moeten als huurders zorgen dat dit project niet gierend uit de klauwen loopt." Het CDA maakt duidelijk dat het project hoe dan ook binnen de tijd en het budget moet worden afgerond.

Strijd

D66 vindt het vreemd dat schilderskosten niet in de begroting zijn opgenomen. De PVV wil meer weten over het idee van de architect om een "tropische kantoortuin met palmbomen" aan te leggen. "Dit megalomane project is een drama", aldus PVV-er Kops. De ChristenUnie is bezorgd over de "ware strijd die achter de schermen aan de gang is".