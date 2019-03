Groeiende zorgen over vertraging en kosten verbouwing Binnenhof

Knops beloofde vorige jaar mei in september 2018 het Voorontwerp klaar te hebben, dat is een concrete beschrijving van de bouwplannen. Dat Voorontwerp is er nog niet en komt nu het tweede kwartaal van 2019, belooft Knops in de brief. Ondanks de vertraging denkt Knops dat het mogelijk is om na de zomervakantie in 2020 te starten.