Het kabinet houdt er rekening mee dat de renovatie van het Binnenhof meer gaat kosten dan begroot. Voor de verbouwing is 475 miljoen euro beschikbaar, maar staatssecretaris Knops schrijft aan de Tweede Kamer dat de "huidige marktsituatie aanleiding geeft voor financiƫle spanning op het beschikbare budget". Volgens Knops moet de komende maanden duidelijk worden hoe groot de prijsstijging in de bouwsector is en wat dit betekent voor de renovatie.

De staatssecretaris schrijft dat er ook nog overleg is over de "niet-huisvestingskosten". Dat gaat om tientallen miljoenen euro's aan kosten die worden gemaakt om de gebouwen na de eigenlijke renovatie weer klaar te maken voor gebruik. Het overleg gaat onder meer over wie welk deel van die kosten voor zijn rekening neemt.

Zomer 2020

Knops erkent in zijn brief dat in de voorbereidingen wel enige vertraging is opgelopen, maar hij hoopt nog steeds dat de werkzaamheden volgend jaar zomer kunnen beginnen. De staatssecretaris wil verder dat het Binnenhof na de renovatie geen aansluiting meer heeft op het aardgasnet en dat er een eind komt aan het gebruik van niet-hernieuwbare energie. Knops komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Gedurende de renovatie wordt de Tweede Kamer gehuisvest in het vroegere ministerie van Buitenlandse Zaken. De Eerste Kamer en de Raad van State gaan tijdelijk naar het vroegere gebouw van de Hoge Raad aan het Lange Voorhout en het kabinet zal tijdens de verbouwing vergaderen in het Catshuis. De hele renovatie moet eind 2025 klaar zijn.

Na de verbouwing blijft het Plein de belangrijkste ingang van de Tweede Kamer. De andere ingang wordt verplaatst van de Lange Poten naar de Hofplaats.