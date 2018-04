Meerderheid wil gasloos Binnenhof na renovatie

Bij de renovatie van het Binnenhof moeten de gasinstallaties worden vervangen door duurzamere alternatieven. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het ongepast dat de cv-ketels en gasfornuizen blijven, nu heel Nederland van het gas af moet.

De parlementsgebouwen in Den Haag worden vanaf 2020 ingrijpend verbouwd. Ze voldoen niet meer aan de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld wat betreft brandveiligheid. De hele verbouwing gaat zo'n half miljard euro kosten. De Eerste en Tweede Kamer wijken jarenlang uit naar andere plekken in de stad.

Sober en doelmatig

Zowel oppositie- als coalitiepartijen vinden het onbegrijpelijk dat er in de meest recente plannen voor de renovatie nauwelijks iets staat over duurzaamheid. Het hele project wordt vooral "sober en doelmatig" uitgevoerd.

Partijen als D66 en de Partij voor de Dieren spreken van een dubbele standaard als huishoudens in Nederland aan de warmtepomp moeten, en het parlement gewoon gas blijft stoken. "Dat we zelf niet het goede voorbeeld geven, is te gek voor woorden", zegt D66-Kamerlid Van Eijs.

Een ruime meerderheid steunde een verzoek voor een spoedig debat met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. Hij moet toezeggen dat de Kamerleden na de renovatie terugkomen op een Binnenhof zonder gasaansluiting. Alleen de PVV is tegen.