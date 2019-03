Kolencentrale Hemweg volgend jaar al dicht

De kolencentrale Hemweg in Amsterdam gaat volgend jaar al dicht. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws.

De vervroegde sluiting van de centrale is een van de manieren waarop het kabinet tegemoet wil komen aan de uitspraak in de Urgenda-zaak. Volgens het gerechtshof moet de Staat meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zodat volgend jaar een reductie van 25 procent wordt gehaald.

Vijf centrales

In het regeerakkoord stond al dat de resterende vijf Nederlandse kolencentrales uiterlijk in 2030 dichtgaan. Minister Wiebes maakte vorig jaar bekend dat de Amercentrale en de Hemwegcentrale al in 2025 worden gesloten. Wat de Hemwegcentrale betreft, wordt dat dus nog vervroegd. Deze centrale geldt als de meest vervuilende van Nederland.

Het kabinet neemt morgen de definitieve beslissing. Hoeveel de sluiting gaat kosten, is nog niet bekend.

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde begin dit jaar dat Nederland de klimaatdoelen voor 2020 niet gaat bereiken. Premier Rutte zei daarop dat het "kabinet als doel heeft de doelen wel te halen" en dat het nadenkt over extra maatregelen om de Urgenda-uitspraak uit te voeren.