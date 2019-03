Holleeder neergezet als psychopaat, betogen advocaten bij begin pleidooi

Hierdoor zouden getuigen vooraf zijn beïnvloed, zeiden de advocaten. En ze spraken de rechters aan: "U bent ook niet van staal, u bent geen robot. U bent ook vatbaar voor die beeldvorming en dat is een risico, want u had al een beeld van deze man voordat de zaak begon."

De advocaten zeiden dat ze een klemmend beroep doen op de rechters. "Wij hebben vertrouwen in u. U zult recht doen op basis van het bewijs en niet op basis van beeldvorming."

Kroongetuigen

Advocaat Sander Jansen ging verder in op de verklaringen die de kroongetuigen Peter la S. en Fred Ros over Holleeder aflegden in het eerdere liquidatieproces. De rechter oordeelde toen dat de verklaringen dienden als bewijs. Jansen vindt dat de getuigenissen niet gebruikt mogen worden, omdat La S. en Ros voor hun verklaringen meer hebben gekregen dan alleen strafvermindering.

Nadat Holleeders advocaten volgende week hun pleidooi hebben afgerond, doet de rechtbank van Amsterdam in juli uitspraak.