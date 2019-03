Jetten (D66): 'We hebben juist meer Polen nodig in Nederland'

D66 wil dat er veel meer arbeidsmigranten uit Oost-Europa naar Nederland worden gehaald. In een interview met het AD wijst fractievoorzitter Jetten op cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat er de komende tijd jaarlijks 50.000 mensen uit andere EU-landen nodig zijn om alle vacatures te vervullen.

"Ontkennen dat dit nodig is, is de ogen sluiten voor de realiteit", zegt Jetten. Zelfs met 50.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa erbij is het probleem volgens hem nog niet opgelost. In de zorg komen er over een paar jaar nog eens 100.000 vacatures bij, heeft minister De Jonge van Volksgezondheid al voorspeld.

"Zelfs als we alle Nederlanders die nu thuis zitten aan een baan helpen, hebben we nog mensen nodig", zegt Jetten. Hij verwacht weinig problemen. Om de arbeidsmigranten te huisvesten denkt hij aan kleinschalige woonlocaties, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. "Je wilt geen Polenhotels die overlast veroorzaken, of arbeidsmigranten die in huurhuizen terechtkomen waarvoor Nederlanders op de wachtlijst staan."

Meesten gaan weer terug

Hij denkt niet dat de Oost-Europeanen massaal aanspraak gaan maken op sociale voorzieningen als de economie weer gaat krimpen. De meesten zullen volgens Jetten dan weer naar huis gaan.

Hij roept zijn coalitiegenoten VVD en CDA op om de komst van meer arbeidsmigranten te verdedigen en niet achter de PVV en Forum voor Democratie "aan te hollen". Die partijen zijn veel negatiever over de komst van arbeidsmigranten.

Het is moeilijk om vast te stellen hoeveel arbeidsmigranten er op dit moment in Nederland werken. Enkele jaren geleden kwam het CBS tot 750.000 mensen, van wie de meesten uit Polen komen.