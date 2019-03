Nabestaanden brand Grenfell Tower moeten nog jaren wachten op rechtszaak

Het gaat waarschijnlijk nog tweeënhalf jaar duren voordat de eerste aanklachten om de brand in Grenfell Tower bekend worden gemaakt. Volgens Scotland Yard duurt het zo lang omdat het onderzoek naar de fatale brand grondig moet gebeuren.

Bij de brand in het Londense flatgebouw kwamen in de zomer van 2017 72 mensen om, 77 raakten er gewond. In het gebouw in de dure wijk Kensington and Chelsea zaten vooral sociale huurwoningen. Veel mensen die er woonden hadden een migratie-achtergrond. Er bleek van alles mis met de brandveiligheid in Grenfell Tower. Zo was de gevelbekleding brandgevaarlijk en deugde de ventilatie niet.

Met nog tweeënhalf jaar te gaan tot de eerste aanklachten, zullen rechtszaken nog zeker tot 2022 op zich laten wachten. Daarin zullen mogelijk de beheerder van het gebouw en de aannemer terecht staan. Scotland Yard overweegt als aanklacht onder andere dood door schuld.

Nabestaanden en overlevenden van de brand noemen het "extreem frustrerend" dat het onderzoek nog jaren gaat duren. "We leven in onzekerheid, zonder dat er personen of organisaties ter verantwoording worden geroepen en dat is pijnlijk voor ons, die die avond geliefden en huizen zijn kwijtgeraakt", zegt de voorzitster van een belangengroep voor slachtoffers tegen de BBC.

