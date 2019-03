'De Hells Angels voeren een structurele gewapende strijd'

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank vandaag gevraagd een definitief einde te maken aan de Hells Angels in Nederland door middel van een verbod.

De motorclub houdt een geweldscultuur in stand die niet in een rechtsstaat past, betoogt het OM. In 1500 pagina's somt justitie op waarom de club verboden zou moeten worden.

Volgens het OM voeren de Hells Angels een structurele gewapende strijd met Bandidos, Satudarah, Mongols en andere clubs.

"Iedereen die wel eens uit huis gaat, kan met hun geweld geconfronteerd worden", zei de officier van justitie.

Zo was er in 2016 een grote vechtpartij tussen de Hells Angels en de Mongols in een hotel in Rotterdam.

Staat van oorlog

Het OM liet ook een foto zien van een in brand gestoken café in Kerkrade. Een gezin met jonge kinderen dat boven het café woonde ontsnapte ternauwernood aan de dood.

De opdracht voor de brandstichting zou zijn gegeven door Limburgse Hells Angels, omdat in de kroeg leden van de rivaliserende Bandidos bijeenkwamen.

Ook leden van de Hells Angels in Haarlem verkeerden in permanente staat van oorlog met andere motorclubs, zei het OM.

Wijkagent

Misdrijven van individuele leden zouden voortvloeien uit de gewelddadige cultuur binnen de club. Leden die namens de Hells Angels geweld hebben gebruikt, krijgen volgens het OM een symbool van een hamer op hun hesje.

In Haarlem moest volgens het OM zelfs een wijkagent beveiligd worden, omdat hij in elkaar geslagen dreigde te worden door een Hells Angels-lid. Die kon ook daar een speciaal symbool voor op z'n hesje mee verdienen.

Losse clubs

Tien jaar geleden mislukte een poging van het Openbaar Ministerie om de Hells Angels te verbieden. Toen probeerde het OM stichtingen achter lokale chapters op te doeken. Dit keer vraagt justitie om de activiteiten van de Hells Angels in Nederland als geheel te verbieden.

Maar de Hells Angels ontkennen dat er één club bestaat, noch in Nederland noch wereldwijd. Lokale afdelingen zouden onafhankelijke clubs vormen. Desgewenst zou het OM die afzonderlijk moeten aanpakken, vinden de advocaten van de Hells Angels.

