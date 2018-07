Flinke celstraffen voor Haarlemse Hells Angels

Drie kopstukken van de Haarlemse afdeling van Hells Angels zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot negen jaar. In de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam noemde de rechtbank hen de leiders van een organisatie "die het plegen van strafbare feiten faciliteerde en stimuleerde."

'Chapterpresident' Lysander de R. (36) kreeg negen jaar. Zijn secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) kregen respectievelijk zeven en vijf jaar gevangenisstraf, meldt NH Nieuws.

Beklemmende stilte

"Geweld is de rode draad", zei een van de officieren van justitie in de rechtszaak tegen de drie. "Ze hebben als Hells Angels Haarlem het oogmerk misdrijven te plegen en hun territorium, de stad Haarlem, met geweld schoon te houden. Dit is een wereld waarin een beklemmende kilte heerst."

De mannen waren volgens het OM tussen 2014 en hun arrestatie in 2017 de kopstukken van de motorclub. Hun advocaat deed in een pleidooi van zo'n 130 pagina's pogingen om korte metten te maken met het onderzoek van het OM en verwierp alle beschuldigingen, van brandstichtingen, beschietingen, bedreigingen, afpersing, geweld en het bezit van vuurwapens en drugs. Hij bepleitte vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Schuldig als de tering

Zelf concludeerde Lysander de R. dat de officieren van justitie hem "zo schuldig als de tering" vonden. "Maar ik vind dat ik onschuldig ben. Ik hoop dat u als rechtbank met veel wijsheid hiernaar gaat kijken."

De rechtbank heeft nu bepaald dat Lysander de R. niet de geëiste veertien jaar maar negen jaar de cel in moet. Ook voor Ricardo van der H, en Frank L. valt de straf lager uit dan de eis van de officier van justitie. Tegen beiden was tien jaar cel geëist.