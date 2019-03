Belgische burgemeester waarschuwt voor mogelijk nepfestival

De burgemeester van de Belgische plaats Bree raadt het af kaartjes te kopen voor het zogenoemde GOAT Festival dat op 8 en 9 juni moet plaatsvinden in haar stad. Volgens haar hebben de organisatoren op nog geen enkele manier contact met Bree gezocht. Ze vermoedt dat het om fraude gaat.

Het festival maakt reclame met bekende hiphopartiesten als Chris Brown en de Nederlandse rapper Boef. Een ticket in de voorverkoop kost 49,95 euro.

Inmiddels is zowel de website als de Facebookpagina van het evenement niet meer bereikbaar.

'Lijkt frauduleus'

Burgemeester Liesbeth Van Der Auwera zei vanochtend op Radio 2 Limburg dat ze werd gewaarschuwd voor het festival door andere evenementenorganisatoren.

"Zij zeiden: de line-up is vreemd, want wij weten dat die groepen op andere plaatsen geboekt zijn", aldus Van Der Auwera. Vervolgens heeft ze bij haar ambtenaren navraag gedaan, waarna bleek dat het festival op geen enkele manier contact had gezocht met de stad.

Van Der Auwera: "Alles wijst erop dat het frauduleus zou zijn. Stel dat de organisator vandaag op de proppen zou komen, dan moet er toch nog heel wat georganiseerd worden."

Het is onduidelijk of er al mensen kaarten hebben gekocht voor het festival.

Fyre Festival

Met de waarschuwing van de burgemeester lijkt een Belgische variant van het geflopte Fyre Festival in de kiem te zijn gesmoord.

Dat mega-luxueuze festival moest in 2017 plaatsvinden op de Bahama's. Bezoekers zouden in villa's slapen, allerlei sterren ontmoeten en onbeperkt eten en drinken krijgen. Kaartjes kostten duizenden dollars.

Toen het festival begon, bleken de villa's noodtentjes en het luxueuze diner bestond uit broodjes kaas. Artiesten krabbelden terug en uiteindelijk werd organisator Billy McFarland opgepakt op verdenking van fraude.