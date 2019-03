Kylie Jenner jongste miljardair

Ze is pas 21 jaar en volgens zakenblad Forbes officieel de jongste persoon die op eigen kracht miljardair is geworden: Kylie Jenner. De jongste telg uit de wereldberoemde Kardashian-familie heeft dat voornamelijk te danken aan haar make-upimperium.

Vorig jaar zomer liep Forbes al op de zaken vooruit door de verwachting uit te spreken dat Jenner dankzij haar Kylie Cosmetics de jongste selfmade miljardair zou worden. Ze is nu Facebookoprichter Mark Zuckerberg voorbijgestreefd. Die had 'pas' op zijn 23ste zijn eerste miljard dollar bij elkaar verdiend.

In een interview met Forbes zegt Jenner dat haar zakelijke succes vooral te danken is aan sociale media. Daar vertelt ze haar 175 miljoen volgers over de nieuwste schoonheidsproducten. "Ik had al zo'n groot bereik voordat het me ├╝berhaupt lukte om iets van de grond te krijgen."

Op de jaarlijkse lijst met de rijken der aarde staat Amazon-topman Jeff Bezos opnieuw bovenaan, met een geschat vermogen van 131 miljard dollar (116 miljard euro). Microsoft-oprichter Bill Gates (96,5 miljard dollar) en superinvesteerder Warren Buffett (82,5 miljard dollar) staan op plaats 2 en 3.

Nederlandse rijken

De rijkste Nederlander is Charlene de Carvalho-Heineken, die goed is voor 14,2 miljard dollar. Ook staan er drie nieuwe Nederlandse miljardairs in de lijst. Arnout Schuijff en Pieter van der Does werden schatrijk dankzij de beursgang van hun betaalverwerker Adyen. Ook Steven Schuurman kon flink cashen doordat hij zijn techbedrijf Elastic naar de beurs bracht.