Miljardenbedrijf Adyen maakt hoge verwachtingen voorlopig waar

De Nederlandse betaalverwerker Adyen heeft in een jaar tijd de winst met 75 procent laten groeien. Over het eerste half jaar werd er 48 miljoen euro winst gemaakt. De omzet steeg met twee derde naar 156 miljoen euro.

De verwachtingen rond Adyen zijn hoog. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en in de eerste uren van de handel verdubbelde de waarde van het bedrijf. Adyen is nu 17,5 miljard euro waard. Ter vergelijking, ABN Amro is ruim 21 miljard waard en maakte in zes maanden tijd meer dan 1,3 miljard euro winst.

Adyen verwerkt betalingen voor grote bedrijven zoals Netflix en Uber. Die markt groeit hard, nu er ook steeds meer onlinebetalingen worden gedaan. De afgelopen tijd kwamen er ook veel middelgrote klanten bij, zoals voetbalclub PSV en Tony Chocolonely.

In een half jaar tijd heeft Adyen voor 70 miljard euro aan betalingen verwerkt. Beleggers zijn positief over de cijfers. Het aandeel steeg vanochtend ruim 4 procent op de beurs.