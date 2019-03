Genezing hiv blijkt mogelijk, betekent dat het einde van de ziekte?

Artsen denken dat ze 12 jaar na de eerste, nu ook een tweede en derde hiv-patiënt door middel van stamceltransplantatie hebben genezen van hiv. De patiënten kregen van donoren afweercellen met een specifiek genetisch defect, waardoor het hiv-virus niet meer in de afweercellen kon komen.

Is dit de grote doorbraak waardoor alle circa 37 miljoen mensen wereldwijd met hiv genezen kunnen worden?

"Het onderzoek is zeker een doorbraak", zegt Theo Geijtenbeek in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Hij is hoogleraar immunologie aan de UvA en hoofd van de afdeling experimentele immunologie van het Amsterdam UMC en houdt zich al 20 jaar bezig met onderzoek naar hiv.

"Nu is aangetoond dat de genezing van de eerste patiënt geen toevalstreffer was. Nu blijkt dus dat we het kunnen herhalen. We kunnen daardoor veel specifiekere therapieën ontwikkelen."

Aidsremmers

Toch heeft deze stamceltherapie voor de meeste hiv-geïnfecteerden op dit moment niets te bieden want het ging om een heel specifieke groep patiënten die naast hiv ook bloedkanker kregen. Zonder deze behandeling zouden ze nu zeker niet meer hebben geleefd.

De Nederlandse arts-viroloog Anne Wensing is betrokken bij de baanbrekende behandeling. Nieuwsuur sprak haar: