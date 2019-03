Overheid wil overnames in telecomsector kunnen terugdraaien

De overheid moet overnames in de telecomsector kunnen terugdraaien als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar komen. Staatssecretaris Keijzer heeft een wetsvoorstel ingediend dat dit moet regelen.

De bewindsvrouw zegt dat internet, dataverkeer en telefonie inmiddels een basisbehoefte zijn en dat het uitvallen van deze voorzieningen tot maatschappelijke onrust en economische schade kunnen leiden.

Brookfield

Zij wil "deze vitale sector" beschermen tegen ongewenste zeggenschap met een meldpunt, waar geïnteresseerden vooraf moeten aangeven dat zij Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen.

Eind januari kwam naar buiten dat de Canadese investeerder Brookfield overweegt om een bod uit te brengen op telecomconcern KPN. Dat zou met deze wet voorkomen kunnen worden, mits die op tijd door de Tweede Kamer wordt aangenomen.